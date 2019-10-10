Больной или наркоман? Сибиряк устроил странные танцы возле полиции

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-10T15:40:04+03:00

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Новосибирцев возмутила ситуация, произошедшая 10 октября. Там, люди заметили мужчину, который вел себя неадекватно и этим привлекал внимание прохожих. При этом, очевидцы события утверждают, что все происходило рядом с участком полиции и правоохранители никак не реагировали на происходящее.

— Я заметил, что этот человек стоит на этом месте уже долго время. А рабочие, которые ремонтировали рядом дорогу, вообще сказали, что он здесь уже несколько часов, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск очевидец события Евгений. — Я сначала позвонил в скорую помощь, но там мне сказали, что это не их профиль и заниматься этим должна полиция.

Сибиряк утверждает, что тогда он обратился в участок, находящийся рядом, чтобы попросить сотрудников правоохранительных органов разобраться в этой проблеме. Однако и там ему отказали: полицейские уверяли, что видят этого человека здесь уже не впервые. В прошлый раз, ему вызывали бригаду скорой помощи, которая признала его состояние удовлетворительным.

— В итоге, он так и остался стоять там, — рассказал Евгений. — Прохожие старались его обходить, некоторые перешептывались, оглядывались. Один из рабочих пытался к нему подойти, но этот человек буквально отпрыгнул от него и никак не отреагировал на речь.

Главный врач скорой помощи в Новосибирске Ирина Большакова, в свою очередь, отметила, что медики действительно не обязаны выезжать на подобные случаи.

— Скорая помощь должна выезжать в том случае, если есть угроза жизни и здоровью человека или окружающих людей, — пояснила КП-Новосибирск Ирина Большакова. — В данном случае, как я понимаю, ничего такого не было. Полагаю, его как раз должны были забрать сотрудники полиции, и уже тогда, в случае необходимости, они бы вызвали скорую помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737050" frameborder="0"></iframe> Сибиряков напугал странный мужчина на улице возле участка полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU