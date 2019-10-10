2019-10-10T15:43:37+03:00
Происшествия

«Бросал бутылки с бензином»: сибиряк поджег дом своих соседей

Внутри находились три человека: бабушка, мама и дочь
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина поджег дом своих соседей в Новосибирской области.Мужчина поджег дом своих соседей в Новосибирской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прошедшей ночью в Татарске Новосибирской области мужчина поджег дом своих соседей. В этот момент внутри находились три человека: бабушка, мама и дочь.

— Он бросал в дом бутылки с бензином, и после того, как он кинул последнюю, то благополучно уехал на машине, — написала очевидица событий в паблике «Инцидент Новосибирск». — Трагедии удалось избежать по чистой случайности: дочка проснулась и увидела пламя в окнах.

По словам сибирячки, пожарные приехали на место случившегося очень быстро, поэтому дом удалось спасти, и он не сгорел дотла. Семья, которая была в доме в момент произошедшего, не пострадала.

Мужчину, который совершил поджог, по словам местных жителей, в полиции отпустили под подписку о невыезде до суда. Однако, теперь люди опасаются, что может быть совершено еще одно покушение на жизнь потерпевших.

Сибиряк поджог дом своих соседей, бросая бутылки с бензином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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