СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-10T14:46:03+03:00

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Наверное, каждый из нас был свидетелем такой ситуации: на площадке один малыш ударил другого. К плачущему ребенку подбегает родитель и спрашивает, почему тот не ответил так же, а стоит и плачет. Как правило, давать сдачи в ответ на обиду учат сыновей отцы, желая тем самым сделать из них сильных мужчин, способных за себя постоять. Но надо ли?

Научить защищать себя - важно, но еще важнее - научить не применять этот навык на практике. Надо защищаться, если есть угроза жизни, но не гордыне. Не на всякое оскорбление нужно отвечать дракой. Можно стерпеть, чтобы избежать драки. Не стоит бояться, что в глазах окружающих потеряешь свое положение. Человек, сильный морально, выглядит в глазах других лучше, чем человек, сильный физически. Важнее суметь защитить себя психологически, нежели кулаками.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737034" frameborder="0"></iframe> В каких случаях ребенок может дать сдачи.

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».