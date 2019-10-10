2019-10-10T14:26:31+03:00
Общество

«Это были просто отморозки»: похищенного стаффа вернули хозяевам

Собака находится дома, у владельца пса сотрясение мозга
Екатерина КОМЯКОВА
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Стафф по кличке Марс уже дома. Фото: СоцсетиСтафф по кличке Марс уже дома. Фото: Соцсети
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Накануне в новосибирских пабликах появилось объявление о похищении стаффордширского терьера. Молодой человек гулял с собакой, на него напали двое неизвестных, побили и отобрали пса. Хозяева оперативно разослали сообщения в социальных сетях о происшествии и приступили к поискам.

— Сегодня собаку удалось найти. Хозяевам написал другой молодой человек, который был не связан с похитителями, он рассказал, где находится собака, — пояснила зоозащитница Наталья, принимающая активное участие в поисках.

Пса привязали к забору в сквере Сибиряков-Гвардейцев, его тут же забрали.

— Причина похищения неизвестна нам. Думаю, это были просто отморозки, один из них точно недавно вышел на свободу из мест заключения, — рассказывает Наталья. — Их с собакой на другой улице видели прохожие, рассказывали, как они дрались между собой. Не думаю, что стафф им нужен был для перепродажи, просто решили устроить конфликт на улице.

Хозяева собаки благодарят неравнодушных жителей за помощь в поисках. У парня диагностировали сотрясение мозга после драки, он написал заявление в полицию.

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Хозяина побили, собаку украли. Новосибирец вышел на прогулку со стаффом и был избит двумя мужчинами. Они увели пса, который не пытался защитить хозяина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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