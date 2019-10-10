2019-10-10T10:42:24+03:00
Общество

Новосибирский гимнаст завоевал золото на чемпионате мира

В последний раз, такая победа доставалась нашим спортсменам еще в 1991 году
Алена КУЛЕШОВА
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Гимнаст из Новосибирска в составе российской сборной завоевал золото на чемпионате мира. Фото: i.stretovich96Гимнаст из Новосибирска в составе российской сборной завоевал золото на чемпионате мира. Фото: i.stretovich96
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Вчера, 9 октября, на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Штугарте, российские спортсмены впервые в истории завоевали золото.Об этом сообщили на сайте Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Команда из России в итоге шестиснарядного многоборья набрали 261,726 балла и выиграли звание чемпионов мира в командном многоборье впервые в истории России. В последний раз, такая победа была у наших спортсменов в 1991 году, тогда еще в Советском союзе.

В составе сборной был и новосибирский гимнаст — Серебряный призер Олимпиады в Рио Иван Стретович. Иван Стретович принимал участие в четырех видах многоборья. Парень продемонстрировал свои навыки в вольных упражнениях на перекладине и на коне.

В последний раз, такая победа была у наших спортсменов в 1991 году, тогда еще в Советском союзе. Фото:Министерство физической культуры и спорта НСО

В последний раз, такая победа была у наших спортсменов в 1991 году, тогда еще в Советском союзе. Фото:Министерство физической культуры и спорта НСО

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова, тренерский штаб национальной сборной и спортсменов с таким значимым событием.

— Примите искренние поздравления в связи с красивой и убедительной победой мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном турнире на чемпионате мира в Штутгарте! — говорит Станислав Поздняков. — Иван Стретович, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, и Владислав Поляшов добились, без преувеличения, исторического достижения.

Впереди у наших спортсменов многоборье и финалы в отдельных видах гимнастического многоборья. А завершится 49 чемпионат мира в это воскресенье, 13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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