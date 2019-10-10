2019-10-10T09:45:55+03:00
Общество

«Назвал меня уличной девкой и предложил денег»: сибирячка пожаловалась в сети на грубость таксиста

Девушка рассказала, что он не только оскорбил ее, но и предложил денег, чтобы она не писала жалобу
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка пожаловалась на таксиста, который оскорбил ее несколько раз.Сибирячка пожаловалась на таксиста, который оскорбил ее несколько раз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сибирячка пожаловалась в соцсетях на новую службу такси, появившуюся в Новосибирске. По ее словам, таксист не только не приехал по нужному адресу, но и несколько раз грубо оскорбил ее во время пути.

— Сегодня, 8 октября, вызвала себе это новое такси. Машина подъехала быстро, но не на тот адрес. Я решила подождать, думая, что водитель сам подъедет ко мне, однако этого так и не произошло! — пишет девушка в группе в Instagram «Ревизорро Новосибирск». — Подождав две минуты, я подошла сама к автомобилю, а водитель даже не извинился! И еще сказал, что не обязан подъезжать туда, куда мне захочется.

Сибирячка рассказывает, что когда она села все-таки села в машину, таксист начал ее открыто оскорблять.

— Он говорил, что я вообще еще не доросла, чтобы что-то ему говорить, что я вообще «девка с улицы» и многое другое, — вспоминает девушка. — Сотрудникам данного такси стоило бы начать проверять своих водителей на вменяемость. А в конце он еще и денег мне предложил, чтобы я не выкладывала в сеть это видео и не писала на него жалобу! Но, увы и ах! Такие люди не должны работать в такси.

В комментариях под постом сибирячки многие люди поддержали ее и согласились с тем, что работая с людьми, следует помнить об уважении и вежливости:

— С людьми нужно уважительно общаться, особенно в таких профессиях.

— Всегда нужно уметь правильно выстроить линию общения.

— Таксист не прав, конечно. Но и вам не сто

Сибирячка написала в сети, что таксист сначала оскорбил ее, а потом предложил денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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