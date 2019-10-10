Альфа-Банк занял первую позицию рейтинга доступности мобильных приложений

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-10T08:41:30+03:00

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- Цифровые банковские услуги в современном мире необходимы каждому, и сервисы Альфа-Банка доступны и удобны для всех наших клиентов, - прокомментировал итоги исследования директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

В свою очередь управляющий партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин отметил, что рейтинг общедоступности в исследование всех мобильных приложений на рынке, которое компания проводит каждый год, стали внедрять с 2017 года. А уже с 2019-го появился отдельный сегмент, нацеленный исключительно на изучение доступности приложений.

По словам Сатина, сейчас банковские организации ведут глобальную работу, которая нацелена на адаптацию продуктов для людей, имеющих свои особенности восприятия, а также отличие в моторике. В UsabilityLab надеются, что подобные инициативы обратят внимание разработчиков банковских приложений на проблемы наименее защищенного сегмента пользователей.

Специалисты компании UsabilityLab составили список проблем, связанных с доступностью приложения, основываясь на различных факторах, которые могут затруднить работу пользователей в пяти категориях. Это группы незрячих, слабовидящих, имеющих нарушения моторики, нарушения слуха и люди без таких факторов особенностей. Оценка была сформирована на базе стандарта ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по использованию веб-контента WCAG 2.1

Итогом исследования стал список из 12 банков, который возглавило приложение «Альфа-Мобайл». При этом лучшим по дизайну и качеству программного кода, специализированного под запросы для людей с ограниченными возможностями, приложение стало как на платформе iOS, так и для Android.