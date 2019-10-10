2019-10-10T07:49:51+03:00
Происшествия

«Пробей по базе»: полицейскому грозит срок за то, что отдал приятелю адреса нужных людей

Бывшего офицера БЭПа ждет суд сразу по двум статьям уголовного кодекса
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Экс-полицейского ждет суд.Экс-полицейского ждет суд.
Изменить размер текста:

В Новосибирске закончилось следствие по делу экс-полицейского: уже уволенный офицер обвиняется в незаконном использовании внутренней базы данных. По закону ему вменяется в вину совершение двух преступлений: злоупотребление полномочиями и распространение сведений о частной жизни.

- Трижды незаконно получил из базы данных информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области сведения о персональных данных граждан (паспортные данные, фото, адреса регистрации, контактные телефоны, сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности и другие), которые через мессенджер «WhatsApp» передал своему приятелю – бизнесмену из Москвы, - цитирует данные следствия прокуратура Новосибирской области.

Данные людей нужны были приятелю для личных целей. Преступление вскрылось, и оперативник попал под следствие. Сам он вину не признает и ничего не поясняет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24