«Пробей по базе»: полицейскому грозит срок за то, что отдал приятелю адреса нужных людей
В Новосибирске закончилось следствие по делу экс-полицейского: уже уволенный офицер обвиняется в незаконном использовании внутренней базы данных. По закону ему вменяется в вину совершение двух преступлений: злоупотребление полномочиями и распространение сведений о частной жизни.
- Трижды незаконно получил из базы данных информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области сведения о персональных данных граждан (паспортные данные, фото, адреса регистрации, контактные телефоны, сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности и другие), которые через мессенджер «WhatsApp» передал своему приятелю – бизнесмену из Москвы, - цитирует данные следствия прокуратура Новосибирской области.
Данные людей нужны были приятелю для личных целей. Преступление вскрылось, и оперативник попал под следствие. Сам он вину не признает и ничего не поясняет.
ИСТОЧНИК KP.RU