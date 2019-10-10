2019-10-10T05:59:40+03:00
Спорт

«Трус не играет в хоккей»: «Сибирские снайперы» подрались с «Алтаем» во время матча в Усть-Каменогорске

Произошедшее активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирские хоккеисты подались с командой из Усть-Каменогорска прямо во врем матча. Фото: Кадр из видеоНовосибирские хоккеисты подались с командой из Усть-Каменогорска прямо во врем матча. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Не так давно в Усть-Каменогорске проходил хоккейный матч между молодежными командами «Сибирские снайперы» и «Алтай». В этот раз встреча спортсменов закончилась самой настоящей массовой дракой.

— Накануне в Усть-Каменогорске наша молодежная хоккейная команда «Сибирские снайперы» встречалась с местным «Алтаем», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Матч закончился массовой дракой — стенка на стенку и 222 минуты штрафа, выписанные судьями.

Произошедшее активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые люди утверждают, такое поведение неприемлемо для настоящих профессионалов своего дела, а некоторые наоборот утверждают, что ничего удивительного в этом нет, ведь драки в спорте — частое явление:

— Если хочешь подраться — нужно идти на ринг. Это просто позор!

— Это же спорт, здесь часто драки происходят. И не только во дворе, но и у профи.

— За такое их нужно было всех отстранить.

— Да уж, трус не играет в хоккей, — пишут подписчики паблика в комментариях под постом.

Сибирские снайперы подрались с Алтаем во время матча в Усть-Каменогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налетел на бордюр: автомобиль перевернулся на крышу в центре Новосибирска
В Новосибирске завершились поиски пропавшей 80-летней пенсионерки
«Ей нужна помощь»: в Новосибирске потерялась бабушка, которая ничего не помнит
«Хороши, чертовки»: сибирячка сфотографировала в лесу ведьм
Не злите женщин: сибирячка чуть не убила своего мужа во время ссоры
«Ребенок ревел, а она его тащила за ухо»: учительницу выгнали из школы за издевательства над первоклассником
Может, пригодится: новосибирец украл у женщины с ребенком коляску
Зарплата 120 тысяч и полумиллионная премия: вакансия мечты - директор секс-шопа
Привет с того света: новосибирскому рыбаку позвонил друг-утопленник
«Они перебегали дорогу»: маму с двумя детьми сбила легковушка
Батрудинов, держись: новая Кейт Мосс поборется за сердце друга Бузовой
После драки возле Хилокского рынка 11 мигрантов выдворят из страны
Поиск очевидцев: в Новосибирске жестоко избили парня и украли питбуля
«Шпильки» толкают «рога»: сибирячка в миниюбке помогла водителю троллейбуса
Делала лодки, была одинока: стали известны подробности исчезновения девушки с пирсингом
«Жена думает, что есть любовница»: смешной плакат хоккейного фаната позабавил соцсети
«Подводный тверк»: сибирячка показала откровенный танец в бассейне
Я/Мы – Курицкий: власти одобрили митинг в защиту экс-директора школы, попавшего под уголовный суд
Андрей Травников: Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Задолжали 700 миллионов: депутаты хотят лишить «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора
350 тысяч за три отрубленных пальца: жительница Новосибирска отсудила компенсацию за травму на работе
Сибирским бизнесменам предложили начать торговать на eBay
Мертвого рыбака, привязанного к лодке, нашли в Бердском заливе
В Новосибирске обсудили доступ некоммерческих организаций к оказанию соцуслуг