«Трус не играет в хоккей»: «Сибирские снайперы» подрались с «Алтаем» во время матча в Усть-Каменогорске

СЕГОДНЯ 05:59 2019-10-10T05:59:40+03:00

Новосибирские хоккеисты подались с командой из Усть-Каменогорска прямо во врем матча. Фото: Кадр из видео

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Не так давно в Усть-Каменогорске проходил хоккейный матч между молодежными командами «Сибирские снайперы» и «Алтай». В этот раз встреча спортсменов закончилась самой настоящей массовой дракой.

— Накануне в Усть-Каменогорске наша молодежная хоккейная команда «Сибирские снайперы» встречалась с местным «Алтаем», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Матч закончился массовой дракой — стенка на стенку и 222 минуты штрафа, выписанные судьями.

Произошедшее активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые люди утверждают, такое поведение неприемлемо для настоящих профессионалов своего дела, а некоторые наоборот утверждают, что ничего удивительного в этом нет, ведь драки в спорте — частое явление:

— Если хочешь подраться — нужно идти на ринг. Это просто позор!

— Это же спорт, здесь часто драки происходят. И не только во дворе, но и у профи.

— За такое их нужно было всех отстранить.

— Да уж, трус не играет в хоккей, — пишут подписчики паблика в комментариях под постом.

Сибирские снайперы подрались с Алтаем во время матча в Усть-Каменогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU