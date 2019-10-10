Налетел на бордюр: автомобиль перевернулся на крышу в центре Новосибирска
Утром 10 октября в Ценральном районе Новосибирска произошла авария. Там легковой автомобиль, зацепившись за бордюр на «островке» безопасности, буквально перевернулся на крышу около автовокзала.
— На Красном проспекте, рядом с автовокзалом, седан налетел на бордюр и перевернулся на крышу, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На месте работают медики и спасатели. По предварительной информации, пострадал один человек.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей написали, что в такой аварии водитель мог действительно серьезно пострадать. Люди желают ему поскорее поправиться и впредь быть аккуратнее за рулем:
— Да уж, водителю тут действительно не повезло.
— Пусть он поскорее поправляется!
— Просто не все еще привыкли к этим «островкам» на дороге.
— Нужно ездить аккуратнее и соблюдать скоростной режим, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU