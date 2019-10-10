2019-10-10T04:35:37+03:00
Происшествия

Налетел на бордюр: автомобиль перевернулся на крышу в центре Новосибирска

В соцсетях люди предполагают, что в таком ДТП водитель мог серьезно пострадать
Алена КУЛЕШОВА
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Автомобиль перевернулся а крышу напротив автовокзала в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"Автомобиль перевернулся а крышу напротив автовокзала в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"
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Утром 10 октября в Ценральном районе Новосибирска произошла авария. Там легковой автомобиль, зацепившись за бордюр на «островке» безопасности, буквально перевернулся на крышу около автовокзала.

— На Красном проспекте, рядом с автовокзалом, седан налетел на бордюр и перевернулся на крышу, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На месте работают медики и спасатели. По предварительной информации, пострадал один человек.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей написали, что в такой аварии водитель мог действительно серьезно пострадать. Люди желают ему поскорее поправиться и впредь быть аккуратнее за рулем:

— Да уж, водителю тут действительно не повезло.

— Пусть он поскорее поправляется!

— Просто не все еще привыкли к этим «островкам» на дороге.

— Нужно ездить аккуратнее и соблюдать скоростной режим, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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