2019-10-10T03:33:48+03:00
Общество

В Новосибирске завершились поиски пропавшей 80-летней пенсионерки

Об этом сообщили волонтеры в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске завершены поиски пропавшей 9 октября80-летней бабушки. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске завершены поиски пропавшей 9 октября80-летней бабушки. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск объявили об остановке поисков пропавшей в городе 80-летней бабушки. Информация о том, что пожилая женщина была найдена живой появилась в сети поздно вечером 9 октября.

— Женщина найдена! Она жива! — сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях. — Огромное спасибо всем, кто выезжал на поиск!

Напомним, пенсионерка пропала 9 октября, в Центральном районе города. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не выходила на связь с родными. С этого дня ее местоположение продолжало оставаться неизвестным. В ориентировке сообщалось, что пожилая женщина может нуждаться в медицинской помощи. Сбор на поиск был объявлен волонтерами 9 октября в 23:40: бабушку удалось найти в тот же день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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