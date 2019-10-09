2019-10-09T17:36:33+03:00
Экономика

Зарплата 120 тысяч и полумиллионная премия: вакансия мечты - директор секс-шопа

Специалисты составили ТОП-10 самых привлекательных предложений о работе в Новосибирске.
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Зарплатой директора секс-шопа не обижаютЗарплатой директора секс-шопа не обижаютФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Специалисты портала «HeadHunter» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске. В десятку попала необычная вакансия, где зарплата и премия являются одними из самых высоких в Новосибирске. На третьем месте в этом топе - директор по продажам мужской эротической одежды. Ему готовы предложить зарплату в 120 тысяч рублей в месяц. А еще - два раза в год полумиллионные премии.

Кроме этого, в десятку вошли вакансии руководителя направления информационных технологий. Зарплата здесь достигает 300 тысяч рублей в месяц. И вакансия промышленного альпиниста (до 200 тысяч ежемесячно). Также в топ вошла вакансия руководителя в компанию по продаже кальянных табаков, коммерческого директора и главного технолога плазмохимических технологий.

- На данный момент в Новосибирске почти 13 000 вакансий. И если посмотреть дорогие вакансии сейчас их в Новосибирске 804. Не все они могут войти в этот рейтинг, и мы стараемся выбирать самое интересное, - рассказала руководитель пресс-службы организации Елана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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