2019-10-09T08:51:42+03:00
Происшествия

Из-за неисправного гироскутера загорелась девятиэтажка: эвакуировали 20 человек

Пожарные ликвидировали открытое горение за 15 минут
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Гироскутер загорелся в квартире в Новосибирске. Фото: ГУ МЧСГироскутер загорелся в квартире в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Новосибирска случился пожар: в квартире 9-этажного жилого дома загорелся гироскутер, который стоял на зарядке. Инцидент произошел 8 октября около половины третьего дня.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры на 5 этаже шел дым. До того, как приехали спасатели из дома по лестнице самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе и две 8-летние девочки, в квартире которых и загорелось устройство.

В из жилого дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Фото: ГУ МЧС

В из жилого дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Фото: ГУ МЧС

Спасателям потребовалось 15 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Площадь горения составила полметра — гироскутер уничтожен полностью огнем. На тушение привлекались 12 человек, 4 единицы техники.

Пожар удалось потушить за 15 минут. Фото: ГУ МЧС

Пожар удалось потушить за 15 минут. Фото: ГУ МЧС

— Пожарным потребовалось 15 минут, чтобы ликвидировать открытое горение, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС. — Площадь горения составила полметра — гироскутер был полностью уничтожен огнем. На тушение пожара привлекались 12 человек и 4 единицы техники.

Пожарные также отмечают, что с начала 2019 года произошло 10 979 пожаров, из них 894 — по причине неправильного обращения с электроприборами. Спасатели предупреждают людей быть внимательными и осторожными при обращении с техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Срочно раскупаем картошку и сахар: эксперты назвали продукты, резко подешевевшие в Новосибирске
«Леопард в деле»: сибирячка станцевала в пятнистых шортах на испанском пляже
Похмелиться захотел: вор пытался украсть пиво из магазина
В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой возле рынка
Не погасил кредит: сибиряку пришлось заплатить 200 тысяч рублей, чтобы продать машину
«Просто жесть»: сибирячке в кофейне подали чай с клопом
Подружка Джокера: девушка в маске устроила странные танцы на маяке
Сельский каршеринг: подросток угнал соседские жигули, а потом вернул их обратно
Шёл по переходу: пожилой новосибирец насмерть сбил пенсионера
«Нива» попала под грузовик в Новосибирской области: погибли два человека
«Зато в магазин не надо»: белочка, ворующая вату для своего домика, рассмешила соцсети
Подростка, который поджег свою девушку, посадили на 4 года
«Он вообще бесстрашный»: верблюд прошелся по дороге в Новосибирске
Позвонить хотел: сибиряк ограбил киоск с мобильниками
«Ребенок уже успел попробовать»: сибирячка купила торт со старой жвачкой
В Октябрьском районе столкнулись два грузовика: водителя зажало в кабине
«Экскурсия» по врачебным кабинетам: как мы провели тест-драйв медицинского центра «Главный пациент»
Новосибирские полицейские сожгли 27 тонн поддельных Dolche&Gabbana и Adidas
Смотрим — и ладошки потеют: появилось видео с опасным трюком гимнасток на параплане