Из-за неисправного гироскутера загорелась девятиэтажка: эвакуировали 20 человек

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-09T08:51:42+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска случился пожар: в квартире 9-этажного жилого дома загорелся гироскутер, который стоял на зарядке. Инцидент произошел 8 октября около половины третьего дня.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры на 5 этаже шел дым. До того, как приехали спасатели из дома по лестнице самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе и две 8-летние девочки, в квартире которых и загорелось устройство.

В из жилого дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Фото: ГУ МЧС

Спасателям потребовалось 15 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Площадь горения составила полметра — гироскутер уничтожен полностью огнем. На тушение привлекались 12 человек, 4 единицы техники.

Пожар удалось потушить за 15 минут. Фото: ГУ МЧС

— Пожарным потребовалось 15 минут, чтобы ликвидировать открытое горение, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС. — Площадь горения составила полметра — гироскутер был полностью уничтожен огнем. На тушение пожара привлекались 12 человек и 4 единицы техники.

Пожарные также отмечают, что с начала 2019 года произошло 10 979 пожаров, из них 894 — по причине неправильного обращения с электроприборами. Спасатели предупреждают людей быть внимательными и осторожными при обращении с техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU