Срочно раскупаем картошку и сахар: эксперты назвали продукты, резко подешевевшие в Новосибирске

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-09T07:51:47+03:00

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Еда стала дешевле на 1%! Таковы данные новосибирского облстата. Эксперты подсчитали, как изменились средние цены на продукты. Среди них есть и подорожавшие, однако в целом – покупатели в выигрыше.

- Снижение цен зарегистрировано на картофель на 40,8%, морковь – на 36,5%, репчатый лук – на 35,2%, столовую свеклу – на 23,5%, свежую капусту – на 18,1%, яблоки – на 16,7%, виноград – на 15,4%, сухофрукты – на 5,9%, чеснок – на 5,8%, свежие помидоры – на 3,5%, - радуют эксперты. - Снижение цен отмечено на сахар-песок – на 6,5%, в группе чая, кофе и какао стали дешевле черный байховый листовой и пакетированный чаи на 4,5% и 4,3% соответственно, какао – на 3,2%.

Как мы и предупреждали, есть у специалистов и ложка «рыночного дегтя». Даже среди плодов, на которые сейчас сезон ценопада, есть подорожавшие. Например – огурцы. Они стали дороже на целую четверть, точнее – на 27,1%. Еще выросла цена апельсинов – 8,8%.

- Повышение цен отмечено на мороженых кальмаров на 6,9%, охлажденную и мороженую рыбу – на 5,6%, нежирный творог – на 4,9%, мед – на 4,1%, - говорят в областате.

Подсчитали даже ценовую судьбу баранок. Они стали чуть менее доступными – на 3,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU