2019-10-09T06:35:16+03:00
Общество

«Леопард в деле»: сибирячка станцевала в пятнистых шортах на испанском пляже

Подписчики девушки отметили, что ей очень идет новый образ
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирская танцовщица станцевала на острове в Испании. Фото: dubkovapoНовосибирская танцовщица станцевала на острове в Испании. Фото: dubkovapo
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Танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова, которая стала известна после участия в телепроекте «Танцы на ТНТ», любит баловать своих подписчиков эффектными видео. Не так давно девушка опубликовала на своей страничке в Instagram ролик, в котором она зажигательно танцует на жарком острове в Испании.

— Выкладываю долгожданное видео, снятое то на острове Тенерифе. Как вам? — пишет Полина Дубкова в своем посте. — Кстати, как вы считаете, мне идет новая татуировка?

Подписчики девушки отметили, что глядя на то, как она танцует, хочется и самим заняться хореографией. Многие люди также написали, что сибирячке идет новый образ, даже несмотря на то, что татуировка на ее руке — не настоящая:

— Ты просто хищница!

— Глядя на тебя, хочется самому подняться и танцевать.

— По тату видно, что не настоящее, но тебе идет.

— Танец — бомба! Продолжай в том же духе, — пишут пользователи соцсетей в комментариях под видео.

Сибирячка станцевала в леопардовых шортиках на испанском пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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