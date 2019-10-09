«Леопард в деле»: сибирячка станцевала в пятнистых шортах на испанском пляже
Танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова, которая стала известна после участия в телепроекте «Танцы на ТНТ», любит баловать своих подписчиков эффектными видео. Не так давно девушка опубликовала на своей страничке в Instagram ролик, в котором она зажигательно танцует на жарком острове в Испании.
— Выкладываю долгожданное видео, снятое то на острове Тенерифе. Как вам? — пишет Полина Дубкова в своем посте. — Кстати, как вы считаете, мне идет новая татуировка?
Подписчики девушки отметили, что глядя на то, как она танцует, хочется и самим заняться хореографией. Многие люди также написали, что сибирячке идет новый образ, даже несмотря на то, что татуировка на ее руке — не настоящая:
— Ты просто хищница!
— Глядя на тебя, хочется самому подняться и танцевать.
— По тату видно, что не настоящее, но тебе идет.
— Танец — бомба! Продолжай в том же духе, — пишут пользователи соцсетей в комментариях под видео.
Сибирячка станцевала в леопардовых шортиках на испанском пляже.
ИСТОЧНИК KP.RU