Не погасил кредит: сибиряку пришлось заплатить 200 тысяч рублей, чтобы продать машину

СЕГОДНЯ 03:57 2019-10-09T03:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из жителей Новосибирска решил продать свой «Volkswagen Jetta» 2001-го года выпуска. Он нашел покупателя на машину, но в ГАИ отказались оформлять договор купли-продажи, пока он не заплатит 200 тысяч рублей.

Как оказалось, неудачливый продавец брал кредит в банке, который так и не погасил. Кредиторы подали в суд на должника, и он поддержал их претензии. В итоге судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля сибиряка.

— Принятой судебным приставом меры оказалось достаточно, чтобы мотивировать нарушителя к оплате кредита. Вскоре гражданин прибыл на прием к судебному приставу и представил документы о полной оплате долга, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Оперативная оплата столь большого долга наводит только на одну мысль — мужчина очень сильно хотел избавиться от своей старой машины.

ИСТОЧНИК KP.RU