2019-10-09T03:57:05+03:00
Общество

Не погасил кредит: сибиряку пришлось заплатить 200 тысяч рублей, чтобы продать машину

Продать старенькую легковушку оказалось сложнее, чем он думал
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Продажа автомобиля обернулась неожиданными неприятностями.Продажа автомобиля обернулась неожиданными неприятностями.Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
Изменить размер текста:

Один из жителей Новосибирска решил продать свой «Volkswagen Jetta» 2001-го года выпуска. Он нашел покупателя на машину, но в ГАИ отказались оформлять договор купли-продажи, пока он не заплатит 200 тысяч рублей.

Как оказалось, неудачливый продавец брал кредит в банке, который так и не погасил. Кредиторы подали в суд на должника, и он поддержал их претензии. В итоге судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля сибиряка.

— Принятой судебным приставом меры оказалось достаточно, чтобы мотивировать нарушителя к оплате кредита. Вскоре гражданин прибыл на прием к судебному приставу и представил документы о полной оплате долга, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Оперативная оплата столь большого долга наводит только на одну мысль — мужчина очень сильно хотел избавиться от своей старой машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой возле рынка
«Просто жесть»: сибирячке в кофейне подали чай с клопом
Подружка Джокера: девушка в маске устроила странные танцы на маяке
Сельский каршеринг: подросток угнал соседские жигули, а потом вернул их обратно
Шёл по переходу: пожилой новосибирец насмерть сбил пенсионера
«Нива» попала под грузовик в Новосибирской области: погибли два человека
«Зато в магазин не надо»: белочка, ворующая вату для своего домика, рассмешила соцсети
Подростка, который поджег свою девушку, посадили на 4 года
«Он вообще бесстрашный»: верблюд прошелся по дороге в Новосибирске
Позвонить хотел: сибиряк ограбил киоск с мобильниками
«Ребенок уже успел попробовать»: сибирячка купила торт со старой жвачкой
В Октябрьском районе столкнулись два грузовика: водителя зажало в кабине
«Экскурсия» по врачебным кабинетам: как мы провели тест-драйв медицинского центра «Главный пациент»
Новосибирские полицейские сожгли 27 тонн поддельных Dolche&Gabbana и Adidas
Смотрим — и ладошки потеют: появилось видео с опасным трюком гимнасток на параплане