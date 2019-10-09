«Просто жесть»: сибирячке в кофейне подали чай с клопом
Возмущенная сибирячка написала в соцсетях о том, как хотела выпить малиновый чай в одной из кофеен города, но неожиданно обнаружила в нем неприятный «сюрприрз»: прямо в стакане девушки был обычный зеленый клоп.
— Купила малиновый чай у нас в Новосибирске, и как же я была удивлена, когда обнаружила там клопа, — пишет сибирячка на сайте Flamp.ru. — Крайне неприятная ситуация!
Девушка опубликовала также фотографию стаканчика, в котором находился напиток и того самого нестандартного «ингредиента», что ей удалось в нем обнаружить.
В комментариях под отзывом девушки, многие пользователи сети поддержали ее и даже поинтересовались, пытался ли как-то персонал заведения решить эту проблему:
— Это просто жесть, конечно!
— А мне интересно, персонал кофейни эту проблему как-то решил?
— Да уж, что сказать, клопики малину любят, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU