«Просто жесть»: сибирячке в кофейне подали чай с клопом

СЕГОДНЯ 03:30 2019-10-09T03:30:29+03:00

Сибирячка купила малиновый чай, но обнаружила в нем обычного клопа. Фото: Flamp.ru

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Возмущенная сибирячка написала в соцсетях о том, как хотела выпить малиновый чай в одной из кофеен города, но неожиданно обнаружила в нем неприятный «сюрприрз»: прямо в стакане девушки был обычный зеленый клоп.

— Купила малиновый чай у нас в Новосибирске, и как же я была удивлена, когда обнаружила там клопа, — пишет сибирячка на сайте Flamp.ru. — Крайне неприятная ситуация!

Девушка опубликовала также фотографию стаканчика, в котором находился напиток и того самого нестандартного «ингредиента», что ей удалось в нем обнаружить.

В комментариях под отзывом девушки, многие пользователи сети поддержали ее и даже поинтересовались, пытался ли как-то персонал заведения решить эту проблему:

— Это просто жесть, конечно!

— А мне интересно, персонал кофейни эту проблему как-то решил?

— Да уж, что сказать, клопики малину любят, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU