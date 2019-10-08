«Нива» попала под грузовик в Новосибирской области: погибли два человека
Вечером 8 октября на границе Новосибирской области и Алтайского края произошла авария. Видеоролик с последствиями ДТП появился в соцсетях.
— На трассе Р-256 в районе Тальменки произошла авария. Водитель «Chevrolet Niva» выехал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество грузовику «Mercedes-Benz», — сообщают очевидцы событий в паблике «АСТ-54». — В ДТП погибли два человека. Мужчина 1940 года рождения и женщина 1947 года рождения от полученных травм скончались на месте.
Пользователи соцсетей отметили, что на этом участке трассы часто стали происходить аварии. Об этом они написали в комментариях под постом:
— На этой дороге что-то часто в последнее время аварии происходят.
— Возраст у водителя солидный, конечно. Тоже повлияло, наверное.
— Молодые автомобилисты тоже попадают в аварии, — пишут они.
Два человека погибли в ДТП на границе с Новосибирской областью.
ИСТОЧНИК KP.RU