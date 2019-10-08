2019-10-08T17:21:04+03:00
Общество

«Зато в магазин не надо»: белочка, ворующая вату для своего домика, рассмешила соцсети

Предприимчивого зверька сняли на видео жители Академгородка
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Пользователей соцсетей рассмешила белка, которая крадет вату с теплотрассы. Фото: Кадр из видеоПользователей соцсетей рассмешила белка, которая крадет вату с теплотрассы. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Жителей Академгородка в Новосибирске рассмешила белка, которая воровала минеральную вату с теплотрассы. Сибиряки предположили, что этот материал необходим зверьку для утепления своего домика перед холодами.

— Белочка крадет у нас с теплотрассы минвату. Видимо, решила домик утеплить свой. И набрала-то много как, — рассказывает автор видео, опубликованного в паблике «Инцидент Новосибирск». — Холода приближаются, она уже и окрас свой сменила на зимний.

Предприимчивый зверек не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди написали, что белки, живущие в городе, становятся все более изобретательными:

— Белкам тоже нужно зимовать в теплых домиках.

— Зато ей в магазин ехать не надо теперь.

— Эти белочки уже никого не боятся: делают, что хотят, — пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24