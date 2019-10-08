2019-10-08T16:54:53+03:00
Происшествия

Подростка, который поджог свою девушку, посадили на 4 года

Пострадавшая сибирячка получила 15% ожогов тела
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске вынесли приговор парню, который поджог свою девушку.В Новосибирске вынесли приговор парню, который поджог свою девушку.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирской области вынесли приговор парню, который поджог свою девушку и смотрел, как она горит. Напомним, 15 августа в селе Кыштовка, 17-летний подросток проводил время со своей 23-летней девушкой. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого он облил девушку бензином и поджог. При этом, когда девушка кричала и звала на помощь, парень просто стоял и смотрел на нее. На помощь к пострадавшей пришли другие жители села, которые услышали ее крики. Они потушили пламя и спасли сибирячку: у нее было повреждено ожогами около 15% тела.

— Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Новосибирской области были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 18-летнему юноше совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенного с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Молодого человека приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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