«Он вообще бесстрашный»: верблюд прошелся по дороге в Новосибирске

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-08T15:12:32+03:00

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Автомобилистов в Центральном районе Новосибирска удивил верблюд, спокойно прогуливающийся среди машин на дороге прямо в центре в города. Животное заметили на улице Ипподромская, около торгового центра «Аура».

— Лошадей у нас конечно, можно увидеть в городе, а вот верблюдов — не часто. Наверное, он тоже детей в парке какает или что-то вроде. Этот вместе с всадником шел спокойно по дороге, недалеко от «Ауры», — рассказал читатель КП-Новосибирск. — Странно, что шел он прямо по проезжей части, а не по тротуару. Но этому верблюду, кажется, все равно. Машин он не боится, шагает спокойно.

Читатель также рассказал, что неожиданный «участник дорожного движения» показался интересным не только ему. Многие водители выглядывали из своих машин, чтобы посмотреть на верблюда или сфотографировать его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736597" frameborder="0"></iframe> Верблюд прошелся по дороге в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU