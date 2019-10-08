Позвонить хотел: сибиряк ограбил киоск с мобильниками
Утром 8 октября в Новосибирске неизвестный ограбил магазин с мобильными телефонами в подземном переходе в центре города. Парень разбил витрину, наспех схватил несколько устройств и сбежал с места преступления. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения, позднее запись появилась в соцсетях.
— В 5:40 утра молодой человек разбил витрину магазина в переходе и украл несколько мобильных телефонов, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Если кто-то опознал грабителя, убедительная просьба обращаться в Центральный отдел полиции.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что торговцам стоило бы лучше заботиться о защите своих магазинов, поскольку по ночам такие участки становятся привлекательными для злоумышленников:
— Потому что не стоит экономить на защите витрин.
— Телефоны нужно убирать в сейф.
— Ночью это для вора — соблазн огромный.
— Совсем уже некоторые рамок не видят, — пишут люди.
В Новосибирске парень ограбил магазин с телефонами в переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU