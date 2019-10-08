Позвонить хотел: сибиряк ограбил киоск с мобильниками

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-08T14:00:43+03:00

В Новосибирске парень ограбил магазин с телефонами в пешеходном переходе. Фото: Кадр из видео

Он разбил витрину, забрал несколько телефонов и сбежал

Изменить размер текста: A A

Утром 8 октября в Новосибирске неизвестный ограбил магазин с мобильными телефонами в подземном переходе в центре города. Парень разбил витрину, наспех схватил несколько устройств и сбежал с места преступления. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения, позднее запись появилась в соцсетях.

— В 5:40 утра молодой человек разбил витрину магазина в переходе и украл несколько мобильных телефонов, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Если кто-то опознал грабителя, убедительная просьба обращаться в Центральный отдел полиции.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что торговцам стоило бы лучше заботиться о защите своих магазинов, поскольку по ночам такие участки становятся привлекательными для злоумышленников:

— Потому что не стоит экономить на защите витрин.

— Телефоны нужно убирать в сейф.

— Ночью это для вора — соблазн огромный.

— Совсем уже некоторые рамок не видят, — пишут люди.

В Новосибирске парень ограбил магазин с телефонами в переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU