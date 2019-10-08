«Ребенок уже успел попробовать»: сибирячка купила торт со старой жвачкой

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-08T13:19:11+03:00

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Возмущенная сибирячка рассказала в сети о том, как нашла жвачку в торте, купленном в одной из кондитерских города. Девушка утверждает, что столь нестандартную «начинку» она заметила в тот момент, когда уже попробовала десерт.

— Это просто нечто! Купила сегодня два тортика в магазине, «Красный бархат» и «Ноктюрн». Когда уже дома ребенок съел половину кусочка «Красного бархата» я тоже решила попробовать, — пишет сибирячка на сайте Flanp.ru. — И вот жую я торт и в один момент чувствую что-то тянущееся во рту. А это оказалась жеваная жвачка! Прямо в торте! Как такое вообще возможно? Что же это за люди там работают?

Девушка опубликовала в сети также фотографию белой жевательной резинки, которую ей «посчастливилось» найти в лакомстве. Девушка уверяет, что после таких находок хочется за километр обходить такие магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU