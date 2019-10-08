В Октябрьском районе столкнулись два грузовика: водителя зажало в кабине

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-08T12:11:13+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска, 8 октября, около двух часов дня произошло ДТП. Там столкнулись два грузовика: «КамАЗ» и «Hyundai». В результате аварии водитель автомобиля «Hyundai» оказался буквально зажат в кабине.

— Водитель «КамАЗа» ехал по улице Автогенная со стороны улицы Панфиловцев в сторону улицы Пролетарская. «Hyundai» двигался по улице Воинская со стороны улицы Никитина в сторону улицы Дунайской, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Владислав Савченков. — В результате ДТП на пересечении Автогенной и Воинской, 52-летнего водителя «Hyundai» зажало в салоне автомобиля.

«КамАЗ» и «Hyundai» столкнулись в октябрьском районе. Фото: ГИБДД по НСО

Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в больницу для выяснения его дальнейшего состояния. На месте произошедшей аварии работают экипажи ГИБДД, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU