«Экскурсия» по врачебным кабинетам: как мы провели тест-драйв медицинского центра «Главный пациент»
В Новосибирске год назад открылся новый центр эффективной медицины «Главный пациент». В клинике европейский уровень сервиса, а это значит, что к каждому пациенту здесь относятся, как к Главному. При этом цены остаются доступными для сибиряков. Особое внимание в клинике уделяется самым маленьким пациентам. В медицинском центре все делается для того, чтобы дети чувствовали себя в коридорах и кабинетах медучреждения спокойно. Слезам и негативным эмоциям – здесь не место.
Насколько успешно в «Главном пациенте» реализуют эту задачу - проверил новосибирский блогер Сева Мокин. Он вместе с дочкой Варварой пришел в медицинский центр.
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ИСТОЧНИК KP.RU