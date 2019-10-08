2019-10-08T11:48:04+03:00
Здоровье

«Экскурсия» по врачебным кабинетам: как мы провели тест-драйв медицинского центра «Главный пациент»

Без личного визита узнать о качестве клиники и ее специалистах невозможно. Специально для вас мы посетили один из медицинских центров Новосибирска «Главный пациент», чтобы воочию убедиться в надежности её услуг и врачей
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Новосибирский блогер с дочкой провел тест-драйв медцентра «Главный пациент».Новосибирский блогер с дочкой провел тест-драйв медцентра «Главный пациент».Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске год назад открылся новый центр эффективной медицины «Главный пациент». В клинике европейский уровень сервиса, а это значит, что к каждому пациенту здесь относятся, как к Главному. При этом цены остаются доступными для сибиряков. Особое внимание в клинике уделяется самым маленьким пациентам. В медицинском центре все делается для того, чтобы дети чувствовали себя в коридорах и кабинетах медучреждения спокойно. Слезам и негативным эмоциям – здесь не место.

Насколько успешно в «Главном пациенте» реализуют эту задачу - проверил новосибирский блогер Сева Мокин. Он вместе с дочкой Варварой пришел в медицинский центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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