2019-10-08T12:48:43+03:00
Общество

Новосибирские полицейские сожгли 27 тонн поддельных Dolche&Gabbana и Adidas

Контрафакт из Китая правоохранители обнаружили в Сибири
Владимир ПТАШНИК
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Задержанные вещи. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Задержанные вещи. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
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Транспортные полицейские уничтожили 27 тонн контрафактного товара из Китая. Об этом 7-го октября заявила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Крупную партию поддельной одежды, обуви и аксессуаров задержали ещё в прошлом году. Её обнаружили в вагоне поезда, едущего из Владивостока в Новосибирск. Китайские подделки под продукцию Dolche&Gabbana, Adidas, Puma и многих других известных брендов, предназначались для продажи на вещевых рынках города, а так же в магазинах бредовой одежды. На кадрах оперативной съёмки можно обнаружить названия крупных торговых центров, которые написаны на тюках с вещами.

- По выявленным фактам было возбуждено 142 дела об административных правонарушениях. В рамках расследования установлено, что правообладателям причинен ущерб в размере 300 миллионов рублей. По результатам проверок на правонарушителей наложены административные штрафы на общую сумму более миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По решению суда, вся контрафактная продукция была уничтожена в специальных шредерах или высокотемпературных печах.

Официальное заявление Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу..

ИСТОЧНИК KP.RU

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