2019-10-08T11:12:46+03:00
Общество

Смотрим — и ладошки потеют: появилось видео с опасным трюком гимнасток на параплане

На кадрах запечатлен мировой рекорд — на такой экстремальный полет еще никто не решался
Алена МАРТЫНОВА
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Этот трюк до гимнасток не решался выполнить никто.Этот трюк до гимнасток не решался выполнить никто.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Парапланерист Александр Орлов поднял в небо двух гимнасток — чемпионку мира на кольце и оригинальном снаряде Анжелу Кулагину из Москвы и чемпионку Европы по воздушной силовой атлетике Наталью Косареву из Санкт-Петербурга.

Девушки на высоте 600 метров без страховки исполняли акробатические элементы. Взлетали на аэродроме Бердск Южный, который находится под Новосибирском.

В тот день температура воздуха была не выше 8 градусов, а на высоте опускалась до 0. Поскольку гимнастки страховались только руками и ногами за стропы, то работали без перчаток и босиком — для лучшего сцепления.

В видеоролик вошли съемки видеооператоров Вадима Зайцева, Станислава Ражева, Николая Кутылова и Дмитрия Коваля.

— Сейчас выпустили короткий ролик для себя. И собираемся сделать фильм про этот полет — более подробный, про трудности в том числе, и подать его на алтайский конкурс экстремальных фильмов, который пройдет осенью в Барнауле, — пояснил Александр Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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