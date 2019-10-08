Смотрим — и ладошки потеют: появилось видео с опасным трюком гимнасток на параплане
Парапланерист Александр Орлов поднял в небо двух гимнасток — чемпионку мира на кольце и оригинальном снаряде Анжелу Кулагину из Москвы и чемпионку Европы по воздушной силовой атлетике Наталью Косареву из Санкт-Петербурга.
Девушки на высоте 600 метров без страховки исполняли акробатические элементы. Взлетали на аэродроме Бердск Южный, который находится под Новосибирском.
В тот день температура воздуха была не выше 8 градусов, а на высоте опускалась до 0. Поскольку гимнастки страховались только руками и ногами за стропы, то работали без перчаток и босиком — для лучшего сцепления.
В видеоролик вошли съемки видеооператоров Вадима Зайцева, Станислава Ражева, Николая Кутылова и Дмитрия Коваля.
— Сейчас выпустили короткий ролик для себя. И собираемся сделать фильм про этот полет — более подробный, про трудности в том числе, и подать его на алтайский конкурс экстремальных фильмов, который пройдет осенью в Барнауле, — пояснил Александр Орлов.
ИСТОЧНИК KP.RU