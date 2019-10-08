2019-10-08T11:24:34+03:00
Общество

Не выходит на связь: в Новосибирске ищут пропавшего парня с татуировкой на руке

О местоположении мужчины ничего не известно с 11 сентября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшего 2-летнего парня с татуировкой. Фото: ПСО "Маяк"В Новосибирске ищут пропавшего 2-летнего парня с татуировкой. Фото: ПСО "Маяк"
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Поисковой отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшего 22-летнего Типоченко Андрея Сергеевича. Парень не выходит на связь с родственниками с 11 сентября, с этого дня и до настоящего момента его местоположение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза, на тыльной стороне кисти правой руки есть татуировка, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения парень был одет в черную куртку с капюшоном и синие джинсы. На ногах у пропавшего были черные кроссовки с белыми полосами.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Андрей Сергеевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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