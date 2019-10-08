2019-10-08T10:51:59+03:00
Общество

Что делать, если вашего ребенка обижают в школе

Поводом для конфликта в школе могут стать разные причины: ребенок меньше всех ростом, страдает лишним весом или, например, он рыжий или носит очки. Неопрятность, бедность одежды также могут стать причиной насмешек.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Обидчивые, застенчивые, неуверенные, слабые дети и плаксы - легкая добыча для любителей поиздеваться. Задача родителей - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, в которой ему придется встречаться с самыми разными людьми. Но как правильно поступить, если ребенка обижают? Как убрать эмоции и разрешить конфликт правильно и без последствий?

Протоиерей Андрей Ромашко советует подойти к решению детской проблемы серьезно, обдуманно и ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Что делать, если вашего ребенка обижают в школе.

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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