Что делать, если вашего ребенка обижают в школе
Обидчивые, застенчивые, неуверенные, слабые дети и плаксы - легкая добыча для любителей поиздеваться. Задача родителей - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, в которой ему придется встречаться с самыми разными людьми. Но как правильно поступить, если ребенка обижают? Как убрать эмоции и разрешить конфликт правильно и без последствий?
Протоиерей Андрей Ромашко советует подойти к решению детской проблемы серьезно, обдуманно и ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек.
Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».
Что делать, если вашего ребенка обижают в школе.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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