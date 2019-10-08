После потасовки на Малыгинском рынке у торговцев началась массовая проверка документов

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-08T11:30:53+03:00

Пользователи социальных сетей связывают это со вчерашним ЧП

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8-го октября началась массовая проверка документов у работающих на Хилокском рынке людей после драки, которая произошла накануне. Фотографиями проверки поделилась Алиса – подписчица группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети ВКонтакте.

- Сотрудники полиции, совместно с сотрудниками Росгвардии, на территории, прилегающей к Хилокскому рынку, проводят профилактические мероприятия по соблюдению миграционного законодательства, сообщили – в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Пользователи социальных сетей уже связали эту проверку с дракой, о которой мы писали вчера. Мнения о действиях полицейских разделились.

- Их надо каждый день проверять, - пишет один из комментаторов.

- Их и так регулярно проверяют. Толку нет - они почти у всех в порядке, - сомневается другой комментатор в действиях правоохранительных органов.

Напоминаем, что в массовой драке, произошедшей 7-го октября на Хилокской, пострадало 5 человек.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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— Полицейские блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU