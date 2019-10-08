В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки на Малыгинском рынке

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-08T11:30:13+03:00

Пока дело возбуждено по статье «Хулиганство», но не исключено, что будет еще одно по статье «Вымогательство»

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В ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после массовой драки и перестрелки на улице Малыгина. Не исключено, что будет возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Вымогательство», сейчас полицейские опрашивают работников Малыгинского рынка, которые утверждают, что несколько лет с них вымогали деньги. Во всем обвиняют преступную группировку Тамерлан.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Несколько лет людей давит, грабит, терпение лопнуло, — говорят на видео работники рынка, уверяя, что ранее уже обращались в правоохранительные органы, но там им не помогли.

Напомним, всего в ходе беспорядков на рынке пострадали пять человек, трое находятся на домашнем лечении, а двое в больнице: у одно травма глаза, у другого — сотрясение мозга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736466" frameborder="0"></iframe> «Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

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ИСТОЧНИК KP.RU