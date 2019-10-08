В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки на Малыгинском рынке
В ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после массовой драки и перестрелки на улице Малыгина. Не исключено, что будет возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Вымогательство», сейчас полицейские опрашивают работников Малыгинского рынка, которые утверждают, что несколько лет с них вымогали деньги. Во всем обвиняют преступную группировку Тамерлан.
«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
— Несколько лет людей давит, грабит, терпение лопнуло, — говорят на видео работники рынка, уверяя, что ранее уже обращались в правоохранительные органы, но там им не помогли.
Напомним, всего в ходе беспорядков на рынке пострадали пять человек, трое находятся на домашнем лечении, а двое в больнице: у одно травма глаза, у другого — сотрясение мозга.
«Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Стрельба – это только начало»: пять торговцев пострадали в массовой драке на рынке
В потасовке участвовали несколько десятков человек, в основном местные рабочие и торговцы - граждане стран ближнего зарубежья. Вскоре после начала драки послышались выстрелы (подробности).
«Стреляют, перекрыли дорогу»: сибиряки сообщают о беспорядках в районе Хилокского рынка
— Полицейские блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Массовая драка и перестрелка на Малыгинском рынке в Новосибирске»