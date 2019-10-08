Собственная безопасность МВД проверяет полицейских после массовой драки на новосибирском рынке

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-08T09:05:53+03:00

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Сотрудники собственной безопасности МВД проверят работу своих коллег после массовой драки, перестрелки и поджоге машин на Малыгинском рынке. Напомним, торговцы заявили, что с них вымогали деньги преступники. Бандит по кличке Тамерлан и его люди брали с водителей фур «дань» за «пользование их землей». На одном из видео, опубликованном КП-Новосибирск, человек за кадром говорит:

— Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит, грабит, терпение лопнуло. После последнего грабежа, издевательств, люди пришли, написали заявление в полицию — еще четыре дня не прошло, а Тамерлан приходит на автостоянку на Малыгина и 15 автоматчиков стреляют работящих, которые работают на фурах. Полицейские вместо того, чтобы задержать преступников, они дают уйти банде, группировке Тамерлана, — заявляет оператор.

Также по некоторым данным работники рынка и ранее писали заявления в полицию, но дела о вымогательствах так и не были возбуждены. Сейчас действия и бездействия сотрудников полиции проверяют их коллеги из собственной безопасности МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736466" frameborder="0"></iframe> «Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

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ИСТОЧНИК KP.RU