Новосибирским охранникам 29 раз пришлось выпроваживать бомжей из ресторанов и магазинов

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-08T08:03:03+03:00

29 раз в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ клиенты обращались с просьбой выпроводить бомжей. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Именно столько таких вызовов поступило в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ в сентябре

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за прошедший месяц. В сентябре группы быстрого реагирования совершили 769 боевых выездов.

Самой частой причиной для вызова ГБР стали скандалы, произошедшие на охраняемых объектах. За месяц помощь гвардейцев для урегулирования возникавших конфликтов потребовалась 41 раз. 5 случаев из них – отказ посетителей оплачивать счет.

29 раз в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ клиенты обращались с просьбой выпроводить бомжей, зашедших погреться или разбудить уснувших в заведении нетрезвых гостей.

Кроме того, за месяц сотрудниками АБ ГВАРДИЯ предотвращены 22 кражи чужого имущества, одно возгорание.

Всего за месяц гвардейцами было пресечено 197 правонарушений , задержан 41 правонарушитель, 71 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU