2019-10-08T08:03:03+03:00
Общество

Новосибирским охранникам 29 раз пришлось выпроваживать бомжей из ресторанов и магазинов

Именно столько таких вызовов поступило в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ в сентябре
Поделиться:
29 раз в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ клиенты обращались с просьбой выпроводить бомжей. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.29 раз в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ клиенты обращались с просьбой выпроводить бомжей. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за прошедший месяц. В сентябре группы быстрого реагирования совершили 769 боевых выездов.

Самой частой причиной для вызова ГБР стали скандалы, произошедшие на охраняемых объектах. За месяц помощь гвардейцев для урегулирования возникавших конфликтов потребовалась 41 раз. 5 случаев из них – отказ посетителей оплачивать счет.

29 раз в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ клиенты обращались с просьбой выпроводить бомжей, зашедших погреться или разбудить уснувших в заведении нетрезвых гостей.

Кроме того, за месяц сотрудниками АБ ГВАРДИЯ предотвращены 22 кражи чужого имущества, одно возгорание.

Всего за месяц гвардейцами было пресечено 197 правонарушений , задержан 41 правонарушитель, 71 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки на Малыгинском рынке
Собственная безопасность МВД проверяет полицейских после массовой драки на новосибирском рынке
Эхо войны: на улице Петухова обнаружили старый миномётный снаряд
Увезли на спецавтобусах: в торговом центре «Аура» прошла плановая эвакуация
Травма глаза, сотрясение: новосибирский минздрав сообщил, сколько человек пострадало в массовой драке из-за Тамерлана
Учил бабушек айкидо: глава Федерации единоборств Сибири разбился на мотоцикле
Новосибирца поймали, когда он пытался купить права за 15 тысяч рублей
Дело с запашком: соседи пошли в суд из-за уличного туалета
Пьяный водитель врезался в легковушку: пострадали двое подростков
«Мой сын просто заплакал»: особенного ребёнка и его маму затравили на детской площадке
Увидеть в Новосибирске частицу мощей святого Спиридона Тримифунтского смогли 70 тысяч паломников
«Один врезался в другого»: двое автомобилистов подрались из-за аварии
Нуждается в помощи: в Новосибирске ищут мужчину с парализованными рукой и ногой
Сделали их «всухую»: «Сибирь» обыграла московский «Динамо»
«Меня родители убьют»: первокурсница пытается прервать беременность с помощью соцсетей