2019-10-08T06:59:31+03:00
Происшествия

Травма глаза, сотрясение: новосибирский минздрав сообщил, сколько человек пострадало в массовой драке из-за Тамерлана

В Ленинском районе десятки человек стали участниками разборки
Вадим АЛЕКСЕЕВКсения ПОЛТОРАНИНА
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Авто одного из торговцев подожгли.Авто одного из торговцев подожгли.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Пять человек пострадало в массовой драке в Новосибирске. Таковы официальные данные Министерства здравоохранения региона.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства, у одного из пострадавших - травма глаза, он был доставлен в городскую больницу. Еще у одного диагностировано сотрясение головного мозга.

Ранее аналогичные данные изданию предоставил источник в правоохранительных органах региона. Теперь им есть официальное подтверждение врачей.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Напомним, конфликт произошел на улице Малыгина.

- Там у торговцев - неофициальная сортировочная станция. Землю контролировал местный авторитет по прозвищу Тамерлан. За пользование якобы его землей работники рынка платили деньги. Пока не произошло вот это восстание, - рассказал КП-Новосибирск собеседник в силовых структурах.

Депутат областного Заксобрания Алексей Александров написал в Facebook, что Тамерлан – это «охранное предприятие, которое занимается рэкетом».

«Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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