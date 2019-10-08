Травма глаза, сотрясение: новосибирский минздрав сообщил, сколько человек пострадало в массовой драке из-за Тамерлана
Пять человек пострадало в массовой драке в Новосибирске. Таковы официальные данные Министерства здравоохранения региона.
Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства, у одного из пострадавших - травма глаза, он был доставлен в городскую больницу. Еще у одного диагностировано сотрясение головного мозга.
Ранее аналогичные данные изданию предоставил источник в правоохранительных органах региона. Теперь им есть официальное подтверждение врачей.
«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Напомним, конфликт произошел на улице Малыгина.
- Там у торговцев - неофициальная сортировочная станция. Землю контролировал местный авторитет по прозвищу Тамерлан. За пользование якобы его землей работники рынка платили деньги. Пока не произошло вот это восстание, - рассказал КП-Новосибирск собеседник в силовых структурах.
Депутат областного Заксобрания Алексей Александров написал в Facebook, что Тамерлан – это «охранное предприятие, которое занимается рэкетом».
«Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».
ИСТОЧНИК KP.RU