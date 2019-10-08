Увезли на спецавтобусах: в торговом центре «Аура» прошла плановая эвакуация

СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-08T07:24:16+03:00

В прошлом году МЧС уже проводили учебную эвакуацию из «Ауры». Фото: Влад КОМЯКОВ

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Утром восьмого октября произошла массовая эвакуация посетителей из новосибирского торгового центра «Аура». Однако волноваться не о чем: это были плановые учения.

К слову, эвакуировали посетителей, считай, с комфортом: для посетителей, которым пришлось отложить шопинг, были подготовлены специальные автобусы.

Как подчеркивают в торговом центре, сибирякам ничего не угрожало. Эвакуация была учебной и ей проведение заранее планировали. И сразу проведения учений, людей начали запускать внутрь здания.

- Эвакуация была плановая. В течение нескольких часов мы опубликуем официальный пресс-релиз, - заявили в пресс-службе торгового центра.

Можно со

ИСТОЧНИК KP.RU