Учил бабушек айкидо: глава Федерации единоборств Сибири разбился на мотоцикле

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-08T06:41:41+03:00

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Страшная авария, унесшая жизнь президента Федерации единоборств Сибири Андрея Подойникова, произошла в понедельник, 7 октября, на дороге из Академгородка в Кольцово.

- 70-летний водитель иномарки «Ниссан-Блюберд» ехал в сторону Кольцово. Чтобы совершить обгон, он выехал на встречную полосу. Но не успел вовремя завершить маневр и сбил мотоциклиста, который ехал в противоположную сторону, - пояснили КП-Новосибирск в УГИБДД МВД России по Новосибирской области. - Мотоциклист не был виноват в ДТП.

Авария произошла по дороге в Кольцово.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

За рулем «Ямахи» был Андрей Подойников: от полученных травм он погиб на месте аварии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Андрея Подойникова многие в Новосибирске знали как человека, который учил сибирских бабушек айкидо. Самой старшей изего учениц на момент начала тренировок было 74 года.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким АНдрея ПОдойникова.

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Посчитав, что возраст спорту не помеха, группа бабушек, самой старшей из которых 74 года, принялись активно заниматься айкидо.

- Мы уже пятый год занимаемся с людьми такого возраста, - рассказал корреспондентам «КП» Андрей Подойников, тренер спортсменок в возрасте. – Скоро у нас будет аттестация, где бабушки покажут, чему научились (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU