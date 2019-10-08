Новосибирца поймали, когда он пытался купить права за 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-08T06:59:38+03:00

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В суд направлено дело 36-летнего новосибирца, который хотел за взятку получить права. 6 сентября он должен был сдавать теоретический экзамен в помещении 2-го межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД.

Пытался сибиряк получить права не в первый раз: он уже пробовал сдать теоретический экзамен, но не справился с ним. Тогда мужчина решил дать взятку заместителю начальника отдела. За 15 тысяч рублей тот должен был поставить ему положительную отметку о сдаче экзамена.

- Но после дачи взятки заместителю начальника отдела, мужчина был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новосибирску, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. За дачу взятки должностному лицу его может ожидать как штраф до полутора миллионов рублей, так и лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU