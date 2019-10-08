2019-10-08T06:46:27+03:00
Общество

Дело с запашком: соседи пошли в суд из-за уличного туалета

Спор удалось разрешить только с помощью судебных приставов
Владимир ПТАШНИК
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Спор соседей решил суд.Спор соседей решил суд.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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История началась с того, что жительница Новосибирска решила установить на своем участке уличный туалет. Вот только оказался он рядом с беседкой соседа, и тому появившееся амбре не пришлось по душе.

Сначала новосибирец пытался решить вопрос мирно: пошел к соседке, объяснил ситуацию, попросил туалет перенести. Но женщина категоричекси отказалась это делать, и в итоге сибиряку пришлось обращаться в суд.

По решению суда, туалет надо было передвинуть, только его владелица не спешила с этим. В итоге в дело вмешались судебные приставы.

- Судебный пристав разъяснил гражданке о необходимости исполнения судебного решения, в противном случае данная постройка может быть демонтирована за счет взыскателя. В этом случае денежные средства, затраченные на демонтаж, были бы в дальнейшем взысканы с нее. Тогда женщина решила пойти на примирение с соседями, и дачный туалет был демонтирован совместными усилиями обоих соседей, - сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Сейчас туалет стоит в удобном для обоих сибиряков месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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