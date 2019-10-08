Пьяный водитель врезался в легковушку: пострадали двое подростков

СЕГОДНЯ 04:24 2019-10-08T04:24:11+03:00

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На улице Бориса Богаткова произошло ДТП с двумя пострадавшими. Вечером 7-го октября, каршеринговый Volkswagen Polo протаранил красную Ладу Приора.

Прокатный автомобиль на большой скорости врезался в отечественный седан, из-за чего тот превратился в хэтчбек. От сильного удара, багажник Приоры вмялся в салон, а саму машину развернуло. Пострадали 17-летние парень и девушка, которые ехали в Ладе – их с различными травмами доставили в госпиталь. Водитель Polo серьёзно не пострадал – в его машине сработали подушки безопасности.

- На этих каршерингах по городу носятся как ужаленные! Несколько раз уже видел аварийные ситуации! – возмущаются пользователи социальных сетей.

По сообщениям подписчиков группы «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, в крови виновника ДТП обнаружили 1,033 промилле алкоголя. К сожалению, пресс-служба МВД не смогла оперативно прокомментировать эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU