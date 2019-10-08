«Мой сын просто заплакал»: особенного ребёнка и его маму затравили на детской площадке

СЕГОДНЯ 03:51 2019-10-08T03:51:42+03:00

Женщина всего лишь привела своего ребёнка поиграть на новой детской площадке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Вера – мать ребёнка с особенностями в развитии. Вера призывает всех людей быть терпимее к подобным детям. Свой манифест она выложила в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети ВКонтакте.

Причиной публикации стал случай на игровой площадке. Женщина привела своего сына туда, чтобы он поиграл с другими детьми. В ходе общения с ними, Верин ребёнок громко заплакал, что прокомментировала мама другого ребёнка.

- Мама одного мальчика, стоя рядом с моим ребенком, начинает очень громко говорить: «сына, ты так не плач никогда». Якобы это стыдно или ужасно. Сказано это было с негативом и брезгливым взглядом на моё чадо, - пишет Вера.

Теперь девушка призывает всех быть добрее и более терпимыми к детям с особенностями в развитии. Её призыв поддерживают пользователи социальных сетей.

- Вера, держитесь своей колеи. Вашему малышу и вам ещё много выслушать негатива. Просто не реагируйте. Вытягивайте сына! Здоровья вам! – пишут в комментариях к посту Веры.

ИСТОЧНИК KP.RU