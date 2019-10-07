2019-10-07T21:57:21+03:00
Общество

Увидеть в Новосибирске частицу мощей святого Спиридона Тримифунтского смогли 70 тысяч паломников

Святыня находилась в нашем городе 10 дней
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирский собор привозили частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Фото: "Новая Сибирь"В Новосибирский собор привозили частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Фото: "Новая Сибирь"
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В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска десять дней находилась частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского. За эти дни паломничество к ковчегу совершили 70 тысяч верующих. В собор приходили не только новосибирцы, но и специально приехавшие жители Кузбасса, Алтайского края и Томской области.

— Эту святыню доставили в наш город из Покровского храма Свято-Данилова монастыря. В Новосибирск прибыл не только ковчег с частицей мощей, но и башмачок святого, — сообщает издание «Новая Сибирь». — Примечательно то, что один тапочек святителя в Новосибирске уже есть — он хранится в соборе Александра Невского.

Мощи Спиридона Тримифунтского хранятся на греческом острове Корфу в городе Керкира. В 2012 году местные священнослужители передали башмачок святого в Новосибирскую митрополию. Об этом написал в своих воспоминаниях старший пономарь Александро-Невского собора Борис Левитан. Он рассказал, что когда они были в Греции, Владыка Нектарий сказал, что раз в Сибири так почитают святителя Спиридона, то есть возможность получить в местный храм его тапочек. Этот вопрос сибирским священнослужителям пришлось решать с настоятелем храма, где и хранились мощи. Там, в порядке исключения, священнослужителям из Новосибирска передали тапочек святого, который был на нем почти год. Он хранился в храме для одной греческой церкви.

Частицы мощей Спиридона Тримифунтского есть в России в четырех храмах — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в двух храмах Москвы.

В России святитель Спиридон Тримифунтский, хотя и почитается испокон веков, все же недостаточно известен по сравнению с его современником Николаем Угодником.

В России частицы мощей Спиридона Тримифунтского хранятся в четырех храмах — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в двух храмах Москвы. Этого святого почитали в нашей стране испокон веков, даже, несмотря на то, что он гораздо менее известен, чем живший с ним в одно время Николай Угодник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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