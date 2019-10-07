2019-10-07T21:18:56+03:00
Общество

«Один врезался в другого»: двое автомобилистов подрались из-за аварии

Видео произошедшего попало в соцсети
Алена КУЛЕШОВА
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Двое водителей подрались в Ленинском районе Новосибирска. Фото: Кадр из видеоДвое водителей подрались в Ленинском районе Новосибирска. Фото: Кадр из видео
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В Ленинском районе Новосибирска 7 октября произошла потасовка между двумя автомобилистами. Очевидцы событий сообщают, что конфликт случился из-за того, что один водитель врезался в другого.

— Возле дома №40 на улице Степной мужчина в камуфляжной куртке врезался на своем автомобиле сзади в седан «Volkswagen Polo», — пишут очевидцы произошедшего в паблике Вконтакте «АСТ-54». — После этого он набросился с кулаками на владельца «Фольксвагена».

Очевидцы также утверждают, что не стали самостоятельно разнимать мужчин и просто вызвали полицию.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что в Ленинском районе в последние дни очень неспокойная обстановка:

— Теперь будут судиться друг с другом.

— Что-то сегодня в городе неспокойно, особенно в Ленинском и Кировском районах.

— Надеюсь, там все же все мирно закончилось, — пишут люди.

Потасовка между автомобилистами из-за аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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