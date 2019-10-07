«Один врезался в другого»: двое автомобилистов подрались из-за аварии
В Ленинском районе Новосибирска 7 октября произошла потасовка между двумя автомобилистами. Очевидцы событий сообщают, что конфликт случился из-за того, что один водитель врезался в другого.
— Возле дома №40 на улице Степной мужчина в камуфляжной куртке врезался на своем автомобиле сзади в седан «Volkswagen Polo», — пишут очевидцы произошедшего в паблике Вконтакте «АСТ-54». — После этого он набросился с кулаками на владельца «Фольксвагена».
Очевидцы также утверждают, что не стали самостоятельно разнимать мужчин и просто вызвали полицию.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что в Ленинском районе в последние дни очень неспокойная обстановка:
— Теперь будут судиться друг с другом.
— Что-то сегодня в городе неспокойно, особенно в Ленинском и Кировском районах.
— Надеюсь, там все же все мирно закончилось, — пишут люди.
Потасовка между автомобилистами из-за аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU