Нуждается в помощи: в Новосибирске ищут мужчину с парализованными рукой и ногой

СЕГОДНЯ 20:13 2019-10-07T20:13:16+03:00

В Новосибирске ищут пропавшего мужчину, который может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт"

Он ушел из дома в неизвестном направлении 7 октября

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Поисковой отряд «Лиза Алерт» Новосибирск ищет пропавшего 39-летнего Козырева Евгения Игоревича. Мужчина ушел из дома в Кировском районе в неизвестном направлении 7 октября.

— Приметы: рост 182-185 сантиметров, нормально телосложение, темно-русые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черно-белый свитер в полоску, черные трико и серые кроссовки.

Поисковики также сообщают, что у пропавшего нарушена речь и частично парализована нога и рука с левой стороны тела. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгений Игоревич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU