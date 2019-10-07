Сделали их «всухую»: «Сибирь» обыграла московский «Динамо»

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-07T19:41:05+03:00

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу новосибирских спортсменов

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В понедельник, 7 октября, В ледовом Дворце спорта состоялся матч «Сибирь — «Динамо». Победу в сегодняшней игре одержала новосибирская команда, обыграв своих столичных соперников со счетом 1:0.

— Наши хоккеисты одержали третью победу подряд — со счетом 1:0 обыграв команду «Динамо» из Москвы, — сообщается в официальной группе Вконтакте «АСТ-54». — Этот матч был посвящен памяти ушедшему из жизни защитнику Самвелу Мнацяну.

Первую и единственную шайбу в начале игры забил воспитанник «Сибири» Алексей Яковлев. Ворота защищал Алексей Красиков, который показал надежную игру на последнем рубеже и не раз спас команду от поражения.

В комментариях под постом пользователи соцсетей поздравляют свою любимую команду с очередной победой. Многие отмечают, что в сегодняшнем мачте спортсмены играли особенно слаженно:

— В этот раз ребята играли все как один.

— Сделали их просто «всухую»!

— Сегодня «бились» как надо! — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU