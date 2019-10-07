«Меня родители убьют»: первокурсница пытается прервать беременность с помощью соцсетей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-07T18:33:30+03:00

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В паблике Вконтакте «Сплетни Новосибирска» появился пост, в котором сибирячка просит у людей советы, как избавиться от нежелательной беременности с помощью народных средств. Девушка утверждает, что не она, не ее парень сейчас не готовы к ребенку.

— Помогите! У меня была задержка месяц, я решила сделать тест, а он показал, что я беременна! Я не готова к ребенку, меня родители убьют, ведь я только на первом курсе института учусь. И парень мой не готов, я ему ребенком всю жизнь испорчу! — пишет сибирячка. — Есть какие-то народные средства, чтобы избавиться от беременности? Прошу, помогите! Только дельные советы нужны. Наверное, у меня еще есть шанс, ведь прошел всего месяц. Думаю, что-то же должно помочь.

Откровения девушки принялись активно обсуждать подписчики группы. В комментариях под постом они поделились на два лагеря: одни утверждали, что ей нужно непременно оставить этого ребенка, а другие советовали обратиться в клинику для аборта и не рисковать:

— Аборт — это настоящее убийство. Ведь внутри у вас уже новая жизнь! К тому же, после такого может вообще больше не быть детей.

— Идите в женскую консультацию и берите направление на аборт.

— Нужно было раньше думать, а теперь — только к врачу!

— Народные средства — это опасно. Действительно можно бесплодной остаться. Иди к врачу.

— Нужно обязательно рассказать все родителям. Ребенок — это счастье, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU