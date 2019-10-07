2019-10-07T17:17:21+03:00
Общество

«Перепуганный и голодный»: сибиряки спасают кота Гуччи с необычной стрижкой

Он очень рад снова оказаться среди людей
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске на улице нашли кота с необычной стрижкой. Фото: Татьяна НиколаеваВ Новосибирске на улице нашли кота с необычной стрижкой. Фото: Татьяна Николаева
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В Новосибирске на улице нашли кота с весьма необычной стрижкой: на спине животного видны следы недавнего каскада, а на хвосте красуется «львиная» кисточка. Зоозащитники утверждают, что такая процедура — не из дешевых, поэтому, вероятнее всего, животное оказалось на улице случайно.

— Судя по всему, он уже долго бродит по дворам, это было по нему заметно: шерсть была спутанная и грязная, а сам котик измотанный и голодный, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Николаева, волонтер приюта «Кошачье Царство». — Нашел его один из местных жителей около контейнеров для мусора, а потом принес нам.

Кота волонтеры назвали Гучии - из-за его необычной стрижки. Фото: Татьяна Николаева

Кота волонтеры назвали Гучии - из-за его необычной стрижки. Фото: Татьяна Николаева

По словам Татьяны, Гуччи — так назвали найденного кота — еще не совсем освоился в приюте. Пока его главный страх в том, что может закончиться еда. Он ежедневно по нескольку раз проверяет, есть ли в миске корм.

— Он не слишком активен в течение дня, в основном спит и ест, восстанавливая силы, — рассказала зоозащитница. — Хотя, кот очень рад, что снова оказался среди людей: ластится к волонтерам, любит, когда его гладят. Я думаю, что он все же домашний. Такая стрижка, как правило, обходиться дорого, поэтому, хочется думать, что котик просто сбежал из дома и его ищут хозяева, которые за ним ухаживали.

В настоящее время волонтеры планируют дать объявления о том, что был найден этот кот. Если же хозяева Гуччи так и не объявятся, ему будут искать новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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