Узаконить проституцию: многие новосибирские мужчины признаются, что пользовались услугами путан
Новосибирские мужчины лояльны к проституции. Многие из них признаются, что платили за интим, а некоторые поддерживают легализацию этой сферы услуг.
Исследование порочной темы провели специалисты агентства Zoom Market. Опросив мужчин в разных городах России, они составили рейтинг лояльности к продажной любви. Новосибирск занял третье место, уступив Екатеринбургу, Краснодару и Москве. Самой «пуританской» точкой на карте страны оказалось Иваново (возможно, потому что – «город невест»).
«Надо легализовать: пусть врача проходят и предрейсовый осмотр» - новосибирцы высказали мнения на деликатную тему. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Респондентам задавали щекотливые вопросы. Спрашивали об отношении к путанам, интересовались мнением о легализации сферы и даже выясняли, пользовались ли опрошенные, или их друзья услугами социально безответственных женщин.
«23% респондентов, попавших в выборку, признались, что они или их друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью», - подвели итог маркетологи. А за легализацию интимной сферы выступил почти каждый третий из опрошенных.
Вместе с тем напомним, новосибирские жрицы любви подвергаются повышенной опасности. В городе и области путан истребляли несколько маньяков. Очередной приговор суда признал экс-милиционера Евгения Чуплинского виновным в убийстве 19 таких женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU