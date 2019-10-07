2019-10-07T13:22:59+03:00
Общество

Узаконить проституцию: многие новосибирские мужчины признаются, что пользовались услугами путан

Маркетологи составили рейтинг городов с низкой социальной ответственностью. Духовные скрепы Новосибирска оказались слабыми
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Многие новосибирцы лояльны к проституции.Многие новосибирцы лояльны к проституции.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Новосибирские мужчины лояльны к проституции. Многие из них признаются, что платили за интим, а некоторые поддерживают легализацию этой сферы услуг.

Исследование порочной темы провели специалисты агентства Zoom Market. Опросив мужчин в разных городах России, они составили рейтинг лояльности к продажной любви. Новосибирск занял третье место, уступив Екатеринбургу, Краснодару и Москве. Самой «пуританской» точкой на карте страны оказалось Иваново (возможно, потому что – «город невест»).

«Надо легализовать: пусть врача проходят и предрейсовый осмотр» - новосибирцы высказали мнения на деликатную тему. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Респондентам задавали щекотливые вопросы. Спрашивали об отношении к путанам, интересовались мнением о легализации сферы и даже выясняли, пользовались ли опрошенные, или их друзья услугами социально безответственных женщин.

«23% респондентов, попавших в выборку, признались, что они или их друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью», - подвели итог маркетологи. А за легализацию интимной сферы выступил почти каждый третий из опрошенных.

Вместе с тем напомним, новосибирские жрицы любви подвергаются повышенной опасности. В городе и области путан истребляли несколько маньяков. Очередной приговор суда признал экс-милиционера Евгения Чуплинского виновным в убийстве 19 таких женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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