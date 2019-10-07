Андрей Травников поручил минтрансу наладить диалог с жителями при реализации объектов БКД 2.0

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-07T13:04:57+03:00

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В Новосибирской области продолжается реализация программы Безопасные и качественные автомобильные дороги. На оперативном совещании в правительстве региона рассмотрены ситуации с ремонтом объектов в Бердске и Искитиме. Губернатор Андрей Травников поручил главе регионального минстроя наладить диалог с жителями.

— Вопрос номер один — это качество работ и сроки исполнения. Не менее важно и взаимодействие с населением, с гражданами, чтобы люди понимали, что нацпроекты реализуются не для подрядчиков, не для чиновников, а для них — для людей, — отметил губернатор. — Накануне появилась информация о том, что жители обеспокоены техническими решениями, которые применялись при ремонте и реконструкции отдельных улиц и дорог по программе БКАД.

Глава региона говорит о сложившейся ситуации в Бердске, где жители частных домов по улице Тимирязева переживают, что их участки будет подтапливать из-за отсутствия в проекте водоотведения. В Искитиме жители улицы Юбилейной предполагают, что новый пешеходный переход зимой может стать причиной множества ДТП.

В первом случае предполагается, что стоки и ливневка будут сделаны за счет муниципалитета, проблема пешеходного перехода в Искитиме — это вопрос качественной уборки дорог зимой.

— Прошу руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области разобраться в ситуации, разговаривать с жителями. Необходимо или найти дополнительные технические решения, или объяснить гражданам, каким образом будут обеспечены комфорт и безопасность в указанных местах, — еще раз акцентировал внимание Андрей Травников.

ИСТОЧНИК KP.RU