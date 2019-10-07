«У дяди Володи дом вверх дном»: сибиряки помогают одинокому пенсионеру из сельской глубинки
Новосибирец Евгений Кочкин ищет добровольцев, чтобы совместно начать проект по поддержке одиноких пожилых людей. Первый к кому сибиряк решил помочь — дядя Володя из села Кошево.
— Мне написали местные жители, сообщили, что дом мужчины в плачевном состоянии. Нет ни бытовой техники, ни проводки нормальной, еду негде готовить, нет также одежды, даже дров на зиму, — рассказывает Евгений.
Сибиряк снял небольшое видео в доме пенсионера и опубликовал его в социальных сетях. Уже нашлись люди, которые готовы поделиться вещами.
— Я сам купил провода, розетки, поеду в скором времени чинить проводку. Есть люди, которые также готовы помочь — выступить в качестве рабочей силы, — говорит новосибирец.
По словам парня, дядя Володя подписал документ, чтобы пенсию ему приносила соцслужба продуктами. Поэтому он в провизии не нуждается, но вот сам дом находится полу заброшенном состоянии, а помочь пожилому человеку некому.
— Я и раньше занимался помощью старикам, сейчас решил возродить это дело. Ресурсами уже готов помочь один благотворительный фонд, также приглашаем для участия всех желающих, — говорит сибиряк.
Найти Евгений Кочкина и предложить помощь, можно через соцсети.
Дядя Володя живет один в старом доме. У него нет дров на зиму, бытовой техники. На помощь спешат волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU