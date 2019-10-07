«У дяди Володи дом вверх дном»: сибиряки помогают одинокому пенсионеру из сельской глубинки

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-07T11:06:11+03:00

Дядя Володя остался один, ему помогают добровольцы. Фото: кадр из видео

По словам волонтеров, пожилой человек получает пенсию натурпродуктом, у него нет дров к зиме, бытовой техники и одежды

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Новосибирец Евгений Кочкин ищет добровольцев, чтобы совместно начать проект по поддержке одиноких пожилых людей. Первый к кому сибиряк решил помочь — дядя Володя из села Кошево.

— Мне написали местные жители, сообщили, что дом мужчины в плачевном состоянии. Нет ни бытовой техники, ни проводки нормальной, еду негде готовить, нет также одежды, даже дров на зиму, — рассказывает Евгений.

Сибиряк снял небольшое видео в доме пенсионера и опубликовал его в социальных сетях. Уже нашлись люди, которые готовы поделиться вещами.

— Я сам купил провода, розетки, поеду в скором времени чинить проводку. Есть люди, которые также готовы помочь — выступить в качестве рабочей силы, — говорит новосибирец.

По словам парня, дядя Володя подписал документ, чтобы пенсию ему приносила соцслужба продуктами. Поэтому он в провизии не нуждается, но вот сам дом находится полу заброшенном состоянии, а помочь пожилому человеку некому.

— Я и раньше занимался помощью старикам, сейчас решил возродить это дело. Ресурсами уже готов помочь один благотворительный фонд, также приглашаем для участия всех желающих, — говорит сибиряк.

Найти Евгений Кочкина и предложить помощь, можно через соцсети.

Дядя Володя живет один в старом доме. У него нет дров на зиму, бытовой техники. На помощь спешат волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU