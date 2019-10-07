2019-10-07T10:11:47+03:00
Происшествия

«Прилег отдохнуть»: около новосибирского вокзала перевернулся автомобиль такси

Произошедшая авария активно обсуждается в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Во время небольшого ДТП автомобиль буквально лег на бок. Фото: кадр из видеоВо время небольшого ДТП автомобиль буквально лег на бок. Фото: кадр из видео
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Днем 7 октября в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария. ДТП случилось на улице Ленина, прямо напротив вокзала Новосибирск-Главный. Там водитель такси зацепил хэтчбек «Toyota Vitz» и буквально «завалился на бок». Случившееся удалось заснять на видеорегистратор очевидцам события. Позже ролик попал в сеть.

— Прямо напротив вокзала водитель автомобиля службы такси зацепил хэтчбек «Toyota Vitz» и завалился на левый борт, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В соцсетях многие люди отметили, что в последнее время все чаще случаются аварии с участием такси. Некоторых также удивило, что от небольшого столкновения седан сразу же практически перевернулся: подписчики группы сочли это признаком ненадежности машины:

— Чуть зацепил и сразу на бок. Страшно, наверное, в такой небезопасной машине.

— Аварии с таксистами все чащу происходят.

— Автомобиль устал, прилег отдохнуть, что уж сказать, — пишут люди.

Около Железнодорожного вокзала автомобиль буквально лег на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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