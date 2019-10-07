«Прилег отдохнуть»: около новосибирского вокзала перевернулся автомобиль такси
Днем 7 октября в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария. ДТП случилось на улице Ленина, прямо напротив вокзала Новосибирск-Главный. Там водитель такси зацепил хэтчбек «Toyota Vitz» и буквально «завалился на бок». Случившееся удалось заснять на видеорегистратор очевидцам события. Позже ролик попал в сеть.
— Прямо напротив вокзала водитель автомобиля службы такси зацепил хэтчбек «Toyota Vitz» и завалился на левый борт, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В соцсетях многие люди отметили, что в последнее время все чаще случаются аварии с участием такси. Некоторых также удивило, что от небольшого столкновения седан сразу же практически перевернулся: подписчики группы сочли это признаком ненадежности машины:
— Чуть зацепил и сразу на бок. Страшно, наверное, в такой небезопасной машине.
— Аварии с таксистами все чащу происходят.
— Автомобиль устал, прилег отдохнуть, что уж сказать, — пишут люди.
Около Железнодорожного вокзала автомобиль буквально лег на бок.
ИСТОЧНИК KP.RU